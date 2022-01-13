РИАМО - 13 янв. Теплый атмосферный фронт, из-за которого в Москве наступили сильный снегопад и метель, откроет путь к вторжению теплого атлантического воздуха. В результате это приведет к выпадению четверти месячной нормы осадков в ближайшие сутки, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Ночью и следующим днем воздух в Москве может прогреться до минус 2 – плюс 3 градусов. При этом сильный ветер и высокая влажность создадут ощущение, что температура ниже на 5-6 градусов, чем на самом деле.

К пятницу к снегу добавится мокрый снег и, возможно, даже дождь и морось. В итоге в ближайшие сутки в городе может выпасть до 25% месячной нормы осадков. Это приведет к ухудшению видимости в светлое время суток до 500 м.

«Прогнозируется налипание мокрого снега и гололедные явления, на дорогах снежная «каша» и слякоть. Автомобилистам для удаления грязи с лобового стекла необходимо запастись в дорогу незамерзающей жидкостью омывателя», – написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Помимо этого, в городе сильно упадет атмосферное давление – до 716 мм рт. ст. Таким образом, будет достигнуто рекордно низкое с 1948 года давление. Такое резкое изменение погодных условий может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Потепление продлится до вечера пятницы, когда холодный атмосферный фронт начнет остужать московский воздух и формировать гололедицу.

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