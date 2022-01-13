РИАМО - 13 янв. В государственных учреждениях и ведомствах с 1 января началась декларационная кампания. Главное управление региональной безопасности Подмосковья напомнило гражданам о необходимости подачи деклараций до 30 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданам, кто в соответствии с ФЗ «О противодействии коррупции» обязан подавать декларации о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также декларации, касающиеся своих супругов несовершеннолетних детей, необходимо направить соответствующие сведения до 30 апреля 2022 года.

Министерство труда и социальной защиты РФ обновило методические рекомендации для помощи в заполнении деклараций. Ознакомиться с рекомендациями можно на сайте министерства. Рекомендации были актуализированы с учетом практики представления сведений в 2021 году.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности области Роман Каратаев, граждане могут использовать для подачи своих деклараций сведения, полученные из налоговых органов, Росреестра, банков и других финансовых организаций. Это поможет избежать представления недостоверных и неполных сведения о доходах.