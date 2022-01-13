РИАМО - 13 янв. В Солнечногорске работники 267-й пожарно-спасательной части спасли мужчину, оказавшегося зажатым в искореженном автомобиле после ДТП, и передали его медикам, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Старший смены Антон Соловьев рассказал, что помощь спасателей потребовалась водителю легкового автомобиля, которого в результате лобового столкновения с грузовиком зажало в салоне поврежденными конструкциями.

«Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумулятор машины во избежание возгорания и стабилизировали транспортное средство. С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования спасатели срезали боковую стойку автомобиля, отжали панель приборов и обеспечили доступ к водителю», - сказал Соловьев.

Пострадавшего мужчину вытащили из автомобиля и передали приехавшим медикам. С подозрением на перелом обеих ног и закрытую черепно-мозговую травму, а также с многочисленными резаными и рваными ранами мягких тканей пострадавший был госпитализирован.