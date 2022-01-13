РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 янв. К розыскам ребенка, который оставил рисунок с просьбой о помощи в подмосковном Красногорске, подключились члены окружной комиссии по делам несовершеннолетних и сотрудники управления образования, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Ранее охранник дома на улице Авангардной в подмосковном Красногорске обнаружил записку с рисунком, похожим на детский, и просьбой о помощи.

«Информация оперативно была передана в отдел полиции «Павшино» УМВД по городскому округу Красногорск. Указанный адрес сотрудниками полиции не установлен. К ситуации подключились члены окружной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также сотрудники Управления образования», - говорится в сообщении.

В настоящее время активно ведется сбор информации о несовершеннолетних детях, проживающих в микрорайоне в целях предотвращения возможной чрезвычайной ситуации.