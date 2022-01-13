РИАМО - 13 янв. Учащиеся медиаклассов столичных школ приняли участие в викторине «Медиадиктант», подготовленной Московским государственным лингвистическим университетом и Союзом журналистов России. Мероприятие было направлено на то, чтобы помочь школьникам глубже понять работу медиасферы, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Авторами медиадиктанта стали практикующие журналисты и преподаватели кафедры коммуникационных технологий МГЛУ Наталья Букина и Анна Морева. По их словам, викторина помогла школьникам глубже понять будущую профессию.

«Нам важно показать ребятам не только лицевую сторону профессии. Ведь журналист, пиарщик или специалист по рекламе — это не только креативщик и блистательный оратор, это ещё и человек с фундаментальным знанием медиапроцессов и пониманием специфики информационного поля», - подчеркнули создатели конкурсного задания.

Диктант включил в себя задания разного уровня сложности, позволившие участникам в игровой форме попробовать себя в роли исследователя, а также оценить собственные знания и навыки. После прохождения испытания каждый участник в зависимости от результата получит именной сертификат с указанием статуса «медиагуру», «медиаспециалиста» или «медиановичка».

Секретарь Союза журналистов России и председатель Союза журналистов Московской области Наталья Чернышова отметила, что медиаобразование сегодня перестало представлять из себя набор узкоспециальных навыков и стало широким спектром знаний, который позволит будущим студентам реализоваться в любой из выбранных профессий, а не только в сфере журналистики и связей с общественностью.

«Работа с информацией, знание площадок для распространения – это уже не компетенции будущего, это компетенции настоящего», - добавила Наталья Чернышова.

Викторина «Медиадиктант» направлена на популяризацию профессий из медиасферы и формирование интереса будущих абитуриентов к профильному образованию по направлениям «Журналистика», «Реклама», «Маркетинг», «Связи с общественностью».