РИАМО - 13 янв. Согласование проектной документации по реконструкции комплекса отопительно-производственной газовой котельной в столичном районе Кунцево завершено. Обновления ждут здания котельной и насосной, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Помимо реконструкции зданий, также будут устроены площадки хранилища аварийного топлива, проезды и тротуары, разбиты газоны.

«В рамках проекта предусмотрена поэтапная замена существующих паровых котлов на новые водогрейные и паровые котлы. Реконструируемая котельная предназначена для обеспечения отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и пароснабжения потребителей ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России», — объяснил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

После завершения работ в здании котельной появятся котельный зал, электрощитовая, операторная, склад запчастей, лаборатория для проверки и профилактики средств автоматизации, а также помещения для сотрудников, инженерного оборудования и химводоочистки.

По словам Леонова, реконструкция предусматривает установку керамогранитных панелей в фасадной системе, которая будет иметь вентилируемый воздушный зазор.

Строение насосной тоже будет обновлено: там заменят существующие перегородки, проведут наружную отделку и перепланировку, обустроят помещения и отремонтируют внутренний приямок. Кроме того, в здании починят отмостку из асфальтобетона, обновят гидроизоляцию кровли и сделают организованный водосток. На объекте разместятся насосный зал, электрощитовая и венткамера.

27 коммуникационных коллекторов в Москве отремонтировали и реконструировали в 2021 г>>