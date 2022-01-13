РИАМО - 13 янв. ВТБ вернул деньги тем пассажирам московского метро, у которых ошибочно списались средства за проезд по системе оплаты Face Pay, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Массовые списания средств у пользователей Face Pay за поездки, которые они не совершали, произошли 12 января.

Представители департамента связались с финансовой организацией, чтобы ошибочно снятые средства оперативно вернулись пассажирам. Дептранс проконтролировал, чтобы деньги были возвращены в установленный ВТБ срок – до 20:00 12 января.

Банк пообещал вручить подарки пассажирам, которых коснулось ошибочное списание денег. Для этого нужно написать письмо на электронную почту: transport-help@vtb.ru. Если средства так и не вернулись на счет в течение 3 дней, необходимо направить обращение на эту почту с пометкой «Срочно».

Ранее стало известно, что у некоторых пользователей системы оплаты проезда Face Pay, которая применяется в столичном метро, произошло многократное списание платежей по 23 рубля.

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