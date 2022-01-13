РИАМО - 13 янв. Представители Минэкологии Подмосковья будут участвовать в судебном процессе по иску одинцовского прокурора против жительницы села Козино, которую уличили в незаконном содержании экзотических зверей на участке. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Проверки фактов, изложенных в жалобах, проводили наши инспекторы эконадзора и сотрудники Межрайонной природоохранной прокуратуры», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Выяснилось, что глава крестьянско-фермерского хозяйства разместила на своем участке вольеры, в которых содержатся африканский лев, тигр, рыси, сервал, лемуры, пумы и другие экзотические животные.

У женщины имеются документы о купле-продаже животных, а также ветеринарные заключения. Однако участок земли, на котором размещен зверинец, не предназначен для этих целей, поскольку не имеет категории разрешенного использования «цирки и зверинцы».

Животные содержались в зоне жилой застройки, а это могло быть опасным для местных жителей.

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