РИАМО - 13 янв. Демонтаж скульптурной группы памятника Минину и Пожарскому в Москве успешно завершился, монумент подняли с помощью крана-балки с постамента и перенесли на реставрационный стол. Об этом сообщает пресс-служба Государственного исторического музея.

«Сегодня произошло поистине историческое событие. Самый опасный и ответственный момент реставрационных работ, связанный с отсоединением скульптурной группы от постамента, благополучно завершен. Теперь реставраторы приступают к детальному обследованию памятника и процессу реставрации», – сказал директор музея Алексей Левыкин.

В процессе реставрации будет удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия. Специалисты проведут реставрацию внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов, а также заменят каркас плинта.

Работы по реставрации памятника завершат к ноябрю 2022 года. Их стоимость составляет 55 млн. рублей.

Памятник Минину и Пожарскому посвящен предводителям Второго народного ополчения 1612 года. Был создан по проекту архитектора Ивана Мартоса в 1818 году. Монумент размещен на Красной площади около собора Василия Блаженного.

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