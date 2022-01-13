РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. В Подольске в текущем году проведут ремонт в 3 оздоровительных центрах. Так, в «Родине» появится игровая площадка и лазертаг-оборудование, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В текущем году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» будет выделено 356 млн руб. В частности, планируется направить часть средств на обеспечение деятельности 5 муниципальных учреждений по работе с молодежью и 3 оздоровительных центров — в 2022 году они составят 215,8 млн рублей, на укрепление материально-технической базы будет направлено 50,5 млн рублей.

Так, в оздоровительном центре «Мечта» планируется произвести ремонт в душевых комнатах и спальном блоке, приобрести и установить систему наружного видеонаблюдения, новое оборудование для пищеблока, сплит-систему в зрительный зал.

В оздоровительном центре «Родина» появится детская игровая площадка, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, проведут ремонт кровли, комнат в спальном корпусе, а пешеходные дорожки выложат брусчаткой. Также будут приобретены автомобиль марки «Газ», оборудование в пищеблок, мебель в холлы, лазертаг-оборудование, установят мобильную стойку для игры в баскетбол.

В оздоровительном центре «Ромашка» приобретут и установят насос для канализационно-насосной станции, обустроят ограждение на участке площадью 650 кв. м, проведут косметический ремонт корпусов, душевой, клуба, медпункта.

Во Дворце творчества молодежи будут произведены работы по замене входных дверей, а в структурном подразделении «Орбита» - по ремонту актового зала.

Всего на организацию и проведение профильных лагерей для подростков и молодежи из бюджета округа в 2022 году будет направлено 4,2 млн рублей.