РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 янв. В отделении реанимации и интенсивной терапии Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе заработал новый аппарат для проведения продленных процедур заместительной почечной терапии и лечебного плазмафереза пациентам всех возрастов, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

В числе достоинств данного оборудования - возможность проведения лечебных процедур самым маленьким пациентам онкодиспансера весом от 5 кг.

По словам главного врача МООД Владимира Асташова, «умная» многофункциональная система японского бренда Plasauto относится к медицинским аппаратам нового поколения.

«На сегодня в Московской области это единственный аппарат такого уровня. С его помощью мы сможем лечить широкий спектр заболеваний в полном объеме, не прибегая к услугам других медучреждений», - сказал Асташов.

Он добавил, что в этом году на японском аппарате также начнет работать программа для проведения лейкафереза. Эта процедура может применяться для снижения уровня лейкоцитов при лейкозах крови и позволит пациенту легче переносить химиотерапевтическое лечение.

В настоящее время данная программа проходит процедуру регистрации на территории РФ, а после ее завершения войдет в комплекс лечения пациентов с лейкозом крови.