РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 янв. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин принял решение об установлении информационных щитов и постов ДПС на кругу, который ведет на улицу Энергетиков и на эстакаде перед въездом в Капотню, сообщает пресс-служба администрации города.

Меры приняты совместно с руководством министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, ГИБДД Москвы и Подмосковья, а также Госавтоинспекцией и администрацией городского округа Дзержинский. Работы проводят в связи с затруднением движения из-за реконструкции автодороги МКАД – улица Верхние Поля.

Жигалкин совместно с главой Дзержинского Сергеем Будкиным проверили ситуацию на участках. В настоящий момент рассматривается вопрос об установке светофора, где движение регулируют сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. Если раньше в пробках можно было простоять несколько часов, то сейчас это занимает около 30-40 минут при съезде на МКАД. Также ситуация улучшилась на выезде из Котельников в южном направлении по внутренней стороне МКАД.