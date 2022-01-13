РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 янв. В Центральном музее Военно-воздушных сил РФ в поселке Монино городского округа Щелково 16, 23 и 30 января пройдут бесплатные экскурсии, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Число участников каждой экскурсионной группы составит не более 15 человек. Запись на экскурсию проводится в экскурсионном бюро музея в день проведения. Билет на посещение закрытой экспозиции приобретается самостоятельно. Начало экскурсий – в 14:00.

В Центральном музее ВВС можно познакомиться с историей русской авиации и увидеть уникальные образцы самолетов. Помимо летательных аппаратов в музее есть насыщенная познавательная экспозиция – двигатели, оборудование и вооружение, форма летчиков, модели летательных аппаратов, а также личные вещи знаменитых авиаторов.