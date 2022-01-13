РИАМО - 13 янв. Шесть объектов здравоохранения, построенных за счет средств инвесторов, ввели в эксплуатацию в четырех округах Подмосковья в минувшем году, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

«За 2021 год построили поликлинику и 2 кабинета врача общей практики в городском округе Мытищи, кабинет врача в городском округе Балашиха, детский диагностический медицинский центр в городском округе Лобня и встроенную поликлинику в городском округе Химки», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Так, в городском округе Мытищи введены в эксплуатацию: поликлиника на 460 посещений в смену с женской консультацией на 144 посещения в смену в микрорайоне 16, кабинет врача общей практики в поселке Мебельной фабрики городского поселения Пироговский и кабинет врача общей практики в поселке Нагорное.

Также построены: кабинет врача общей практики в квартале Столичный в городском округе Балашиха, детский диагностический медицинский центр на ул. Победы в городском округе Лобня и встроенная поликлиника в границах улиц Центральная, 1-я Лесная и Садовая в городском округе Химки.

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