РИАМО - 13 янв. Безработные жители Московской области смогут бесплатно пройти обучение по 82 специальностям. В перечень приоритетных профессий вошли наиболее востребованные направления работы, сообщается на сайте Минсоцразвития Подмосковья.

Пройти профобучение или получить дополнительное образование смогут те жители региона, кто официально признан безработным.

«Мы собрали самые передовые и востребованные профессии. Например, в перечень включены такие профессии, как графический дизайнер, программист, соцработник, инспектор по охране труда и технике безопасности, мастер ногтевого сервиса, кондитер, ландшафтный архитектор, парикмахер и другие», – пояснила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Во время обучения граждане смогут получать выплату пособий по безработице. Перечень приоритетных профессий на 2022 год опубликован на сайте министерства социального развития Подмосковья. Подходящие вакансии по ним можно будет подобрать на портале «Работа в России».

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