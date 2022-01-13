РИАМО - 13 янв. По прогнозам синоптиков во второй половине дня на Московский регион обрушится циклон «Эльза», который принесет потепление и метели. Городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков.

«В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов», - подчеркнул заммэра.

В 16 часов дороги и тротуары столицы начнет подметать специализированная техника. Также будет проведена противогололедная обработка.

Отдельное внимание рабочие при очистке уделяют пешеходным дорожкам, подходам к остановкам, станциям метро, МЦК и так далее.

«В уборке снега планируется задействовать необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации. Для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей», - подчеркнул Бирюков.

14 января на территории столицы будут очищать крыши зданий от снега и наледи. Места проведения оградят специальными лентами.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала этого года. В мегаполисе столбики термометров опустились ниже 20 градусов. Однако в город идет потепление, которое принесет плюсовые температуры. За сутки разница в температуре составит 20 градусов.

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