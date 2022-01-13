РИАМО - 13 янв. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил строительство Московской областной детской больницы в Красногорске, которую должны открыть уже через 2 года, что раньше намеченного срока. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В июне губернатор совместно с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой, президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и главным неонатологом Минздрава РФ Дмитрием Ивановым заложил первый камень в основание госпиталя.

«За это время здесь была проведена большая работа по котловану, сейчас продолжается выемка грунта, наступила активная фаза. Детский госпиталь очень большой, в нем будет 28 направлений лечения. Он строится по президентскому проекту, и наша задача – в максимально короткий срок его сдать. Надеюсь, ничего нам не помешает, потому что и федеральное, и региональное финансирование стабильно поступает, работают опытные строители», – сказал Воробьев.

Областная больница будет располагаться всего в 20 минутах ходьбы от станции метро «Митино» и в 3 км от МКАД. Это уникальный проект не только для Подмосковья, но и всей России. Высокотехнологичную помощь здесь ежегодно смогут получать более 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов, в том числе по ОМС.

10-этажную клинику оснастят современным диагностическим и лечебным оборудованием, в том числе системами 3D-навигации для сложных операций. Стационар рассчитан на 420 коек. Для экстренных случаев на крыше будет вертолетная площадка. В больнице также предусмотрен симуляционный центр, позволяющий врачам и медперсоналу совершенствовать свои знания и умения на новейшем роботизированном оборудовании.

«По контракту у нас срок завершения работ – конец 2024 года. На сегодняшний день мы скорректировали график, чтобы открыть больницу 1 сентября 2024 года. Однако по завершению монолитных работ попробуем снова актуализировать график, чтобы этот объект был сдан в ранний период 2024 года», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

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