РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 янв. Работники Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» вновь напомнили жителям Балашихи о правилах поведения на горках и безопасном использовании «ватрушек» и снегокатов, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Снежная зима позволяет жителям округа много времени проводить на свежем воздухе. Традиционно популярным занятием, особенно у детворы, считается катание с горок. Множество простых спусковых приспособлений, таких как ледянки, «ватрушки», снегокаты, санки делают эту зимнюю забаву еще более увлекательной.

Однако не стоит забывать, что эти приспособления позволяют развивать при спуске большие скорости, поэтому при катании в необорудованных для этого местах они могут способствовать получению травмы. Спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы продолжают фиксировать в своих районах выезда стихийно созданные горки.

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, склоны на этих спусках неровные, с ямами, ухабами, большими булыжниками, все это припорошено снегом, и заметить эти изъяны невооруженным глазом невозможно. На пути следования встречаются деревья, кустарники, опоры линий электропередачи, при столкновении с которыми можно травмироваться, вплоть до летального исхода.

«Спуски некоторых горок выходят на лед водоемов, который может быть непрочным и проломиться. Есть спуски, расположенные вблизи автомобильных трасс и железнодорожных путей. Информацию о расположении таких опасных горок спасатели незамедлительно передают в компетентные службы для принятия дальнейших мер», - сказал Пестов.

Он добавил, что в ходе патрулирования спасатели разъясняют жителям региона об опасности времяпровождения на необорудованных спусках и рекомендуют родителям научить детей проводить свой досуг на специально оборудованных для катания горках и площадках.

«Провожая ребенка на прогулку, важно знать, где и как он собирается проводить свое время. Необходимо регулярно рассказывать детям о мерах безопасности во время активного отдыха. Только совместными усилиями мы сможем уберечь себя и своих близких от несчастных случаев и провести выходные радостно и с пользой для здоровья», - подчеркнул Пестов.