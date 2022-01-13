РИАМО - 13 янв. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что распространение штамма «омикрон» еще не оказало существенного влияния на российскую экономику и говорить о вводе выплат для россиян преждевременно, сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть», – отметил Кудрин.

Он отметил, что распространение «омикрона» еще не оказало существенного влияния на тенденции в экономике.

В России было зафиксировано свыше 600 случаев заражения штаммом «омикрон». В рамках подготовки к очередной волне заболеваний коронавирусом в Москве и Подмосковье наращивается коечный фонд.

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