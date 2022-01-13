РИАМО - 13 янв. В Химках можно приобрести в собственность нежилое помещение площадью 40,9 кв. м на улице Спартаковская, д. 11, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Стартовая цена продажи – 3 599 488 рублей без учета НДС. Аукцион состоится 18 февраля. Помещение находится на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома, который расположен в жилой застройке.

Рядом есть объекты социальной инфраструктуры и торгового назначения. До этого объекта удобно добираться любым видом транспорта. В шаговой доступности – остановка автобусов, в 3,2 км станция метро «Ховрино», в 3,8 км – «Беломорская», в 170 метрах – Ленинградское шоссе.

Объект может быть использован под размещение офисов, салонов бытовых услуг. Заявки на аукцион принимаются до 15 февраля.