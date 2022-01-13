РИАМО - 13 янв. С начала текущей зимы на территории подмосковных лесов заблудились 13 человек, одного мужчину спасти не удалось, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Большинство заблудившихся – мужчины предпенсионного возраста. Также среди заблудившихся была и женщина – 1 января она потерялась, но сумела выйти из леса с помощью поисково-спасательного отряда.

«Почти все потерявшиеся пытались пройти более короткой дорогой через лес, а кто-то отправился на лыжную прогулку. Правда, многие забывают, что снежный покров до неузнаваемости может изменить привычную нам картину вокруг и превратить лес в нескончаемый лабиринт», – сказала председатель комитета лесного хозяйства региона Елена Казимир.

Больше всего людей заблудилось в Виноградовском (5 человек), Волоколамском и Ступинском (по 2 человека) лесничествах.

В прошлом году на телефон Единой службы спасения 112 поступило 1130 обращений от граждан с сообщением «Заблудился в лесу». Помощь лесничих и спасателей потребовалась 1578 людям.