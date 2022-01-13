РИАМО - 13 янв. На Центральной площади у Дома культуры им. Ленина в Красноармейске завершились работы по благоустройству. Работы проходили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«В 2021 году в Красноармейске благоустроили Центральную площадь. Данная территория расположена на месте бывшего стадиона, что изначально придает участку характерную форму, которую мы решили подчеркнуть с помощью архитектурных элементов и озеленения», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Участок был поделен надвое: на центральной площади будут проходить городские мероприятия, а на парковой жители муниципалитета смогут гулять и проводить активный отдых. Площадь благоустройства составила 1 га.

Направления дорожек были выбраны, исходя из путей передвижений жителей Красноармейска: следуя по диагоналям, пешеходы смогут попасть на площадь, скругленную амфитеатром.

В парковой зоне появилась площадка для занятий воркаутом, а также столы для настольного тенниса. Кроме того, там же расположена большая детская площадка с песочницей, батутом и качелями.

Пребывание на площади стало комфортнее благодаря обновленному плиточному мощению и новым фонарям освещения, обеспечившим достаточную освещенность в вечернее и ночное время.