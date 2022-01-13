РИАМО - 13 янв. За 2021 год ночные автобусы и электробусы перевезли больше 1 млн пассажиров, в 2020 году эта цифра была меньше в 2 раза, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ночные автобусы ходят по 16 маршрутам, которые проходят через 70 районов города. Каждую ночь ими пользуются 3,5 тыс. пассажиров.

Такие автобусы — надежный способ доехать домой после полуночи.

«С 2013 года по поручению мэра Москвы мы запускаем в городе ночные маршруты. Сегодня их уже 16, за 8,5 года работы ими воспользовались 9 млн пассажиров. Ночные автобусы и электробусы — это самый удобный и экономный способ добраться домой в темное время суток — стоимость проезда такая же, как и днем», — сказал заммэра Москвы, руководитель Дептранса столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что в последние годы по просьбам пассажиров появляются новые маршруты.