РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 янв. Областной Арбитражный суд принял решение о том, что предписание о проведении перерасчета, которое Госжилинспекция Московской области выдала ООО «Тепло Гарант» из Щелкова, является законным, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как пояснила главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Ольга Федина, надзорное ведомство выявило нарушения при начислении платы за отопление.

В августе 2021 года при проверке обращения жителей дома №5 по Заречной улице Щелкова инспекторы установили, что «Тепло Гарант» нарушило требования жилищного законодательства. Жителям дома, которые оплачивают коммунальную услугу по установленному главой города нормативу, равномерно в течение года (так называемая плата по 1/12) произвели доначисления за период с 1 по 11 мая. При этом ресурсники самостоятельно произвели расчет норматива тепловой энергии.

Было выдано предписание о проведении перерасчета в течение 2 месяцев. Однако в коммунальной организации решили, что документ не соответствует закону, и направили соответствующее заявление в Арбитраж.

Свою позицию представители «Тепло Гаранта» обосновывали тем, что обычная продолжительность отопительного периода в Щелкове составляет 212 дней (с 1 октября по 30 апреля). Но в прошлом году он был продлен. Однако эти доводы суд отклонил.

Арбитраж напомнил норму постановления правительства РФ о правилах определения нормативов потребления коммунальных услуг. Согласно ей, если отопительный период составляет 7 месяцев, то при отключении тепла, например, в середине апреля плата исчисляется за полный месяц апрель. В таком случае верно и обратное: если обычный отопительный период продлен на 10 майских дней, то плата за них не должна начисляться. Норматив не предусматривает возможность расчета исходя из фактической продолжительности предоставления коммунальной услуги в разбивке по дням.

Оценив все эти обстоятельства, Арбитраж пришел к выводу: оспариваемое предписание является законным, обоснованным, доступным и исполнимым. ООО «Тепло Гарант» отказали в удовлетворении заявленных требований.​