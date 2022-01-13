РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 янв. На территории национального парка Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» не проводятся крещенские купания, сообщается в Instagram-аккаунте нацпарка.

Жителей просят не нарушать действующее природоохранное законодательство и санитарно-эпидемиологические требования.

Для купания в ночь на 19 января следует выбирать специально​ организованные​ места, информацию можно уточнить на официальных сайтах Роспотребнадзора, МЧС, муниципальных образований.



Администрация парка заботится о безопасности граждан и просит в этих целях соблюдать все необходимые правила.