РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. Рабочие проведут промывку внутриквартальных сетей водоснабжения в двух домах на проспекте Ленина в Подольске 23 января, сообщается на сайте подольского МУП «Водоканал».

Работы будут проводиться в период с 9:00 до 17:00 для поддержания качества услуг. Плановая промывка внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды пройдет по адресам: проспект Ленина, дома №№111 и 113.

После проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде. МУП «Водоканал» просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.