РИАМО - 13 янв. Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «Бакарди Рус» закона о рекламе, сообщает пресс-служба подмосковного ведомства.

В управление поступило обращение гражданина о размещении рекламы алкогольной продукции торговой марки «Bacardi» в интернете на видеохостинге YouTube на канале «ЛАМБОРДЖИНСЫ» с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения было возбуждено дело в отношении ООО «Бакарди Рус» и индивидуального предпринимателя по признакам нарушения закона о рекламе. По итогам его рассмотрения было вынесено решение о нарушении, выданы обязательные для исполнения предписания.

Не согласившись с указанными решением и предписанием, ООО «Бакарди Рус» обратилось в суд.