РИАМО - 13 янв. Сотрудникам «Мособлпожспас» удалось открыть дверь в квартиру жилого дома, где находилась обездвиженная пенсионерка после падения, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 12 января в Сергиево-Посадском городском округе. В единую службу спасения «Система-112» обратилась дочь 78-летней пенсионерки.

«Женщина сообщила, что пришла навестить мать, но не смогла попасть в квартиру. Через закрытые двери пенсионерка объяснила, что, почувствовав недомогание, упала в коридоре, ушибла бедро и не может подняться самостоятельно», – рассказал старший смены Дмитрий Качура.

По его словам, спасатели в присутствии полиции деблокировали дверь, и дочь пожилой женщины смогла войти в квартиру. Женщину осмотрели врачи.