РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 янв. Действия Госжилинспекции Московской области по ведению регионального реестра лицензий УК в Балашихе Арбитражный суд признал законными, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Руководитель ведомства Ольга Федина отметила, что управляющая организация ООО «Планета-Сервис» требовала признать незаконным отказ от включения в ее лицензию дома №14 в Мирском проезде микрорайона Салтыковка.

Рассмотрев представленные сторонами материалы, суд признал, что основания для удовлетворения этих требований отсутствуют и отметил, что УК нарушила Порядок внесения изменений в реестр лицензий субъекта РФ.

Вопреки требованиям Порядка подлинник протокола общего собрания собственников в Госжилинспекцию не поступал. Его отсутствие в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ является признаком ничтожности решений ОСС.

Кроме того, в нарушение требований законодательства УК не разместила в системе ГИС ЖКХ обязательные приложения к протоколу. В частности, там не оказалось реестра собственников помещений МКД, списков присутствующих и приглашенных лиц, письменных решений собственников и их представителей, и других документов.

В результате Арбитраж пришел к выводу, что надзорное ведомство действовало в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. В удовлетворении заявленных ООО «Планета-Сервис» требований было отказано.