РИАМО - 13 янв. На юге столицы планируется построить культурно-досуговый центр с кинотеатром, разрешение на строительство уже получено, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Место, где должен появиться новый центр, находится в районе Донской, по адресу: улица Орджоникидзе, дом 11, строение 35. Он будет располагаться недалеко от ТРЦ «Гагаринский».

«Частный застройщик получил разрешение на строительство и планирует вскоре выйти на площадку», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Общая площадь здания, где будет 6 надземных и 2 подземных этажа, составит 36 тысяч квадратных метров, значительную часть из которых – 7,6 тысяч квадратных метров – будет занимать кинотеатр», — добавил он.

Фасады здания украсят ламели с подсветкой, со стороны 5-го Донского проезда они образуют единую волнистую поверхность.

«Первый этаж, по аналогии с ТРЦ «Гагаринский», будет застеклен. Боковые стены облицуют темными керамическими плитами. Внутри главной архитектурной особенностью станет большой атриум, где разместятся лифты и эскалаторы», — сказал Левкин.