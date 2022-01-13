РИАМО - 13 янв. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США и блок НАТО не готовы идти навстречу требованиям России по гарантиям безопасности, разговор зашел в тупик.

По его словам, позиция США и их союзников остается «непробиваемой». В ближайшее время вновь садиться за стол переговоров оснований нет.

«Оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу. <...> Вот в известной мере тупик или разница в подходах», — сказал Рябков в интервью RTVI.

Он подчеркнул, что у России нет уверенности вы том, что американские власти и блок НАТО пойдут на какие-либо уступки в вопросах гарантий безопасности.

Ранее в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО. Его основной темой стали гарантии безопасности в Европе.