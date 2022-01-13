РИАМО - 13 янв. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что политика российского лидера Владимира Путина по достижению углеродной нейтральности увела страну с пути глобального отставания, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он отметил, что на сегодняшний день мир находится на стадии энергетического перехода, поэтому здесь возможны 2 стратегии — игнорирование необходимости энергетического перехода и пересмотр энергосистемы.

«Первая стратегия, если уйти от дипломатии, называется тупой, а вторая — smart strategy (англ. «умная стратегия» — ред.). Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке», – отметил Чубайс.

Он пояснил, что у России были очень влиятельные силы, которые очень настаивали на первой стратегии. Решил вопрос Путин, который прошлой осенью сказал, что Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже 2060 года.