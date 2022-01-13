РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 янв. С начала нового года в травмпункт Мытищинской городской клинической больницы обратилось свыше 500 пациентов, в среднем в день обращается 50 и более человек, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Медицинские работники выполняют первичную хирургическую обработку, репозицию (устранение смещения отломков), наложение гипса, выдают листы нетрудоспособности, отправляют на госпитализацию.

Травмпункт расположен в поликлинике №2 по адресу: Мытищи, ул. Летная, 34. Медучреждение работает круглосуточно. Ведется прием взрослых и детей. Телефон: 8(495)586–41–41.