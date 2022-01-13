РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. Коммунальщики Подольска расчистили 100% входных групп у многоквартирных домов от снежных навалов, сообщает пресс-служба администрации округа.

На оперативном совещании в администрации округа 12 января рассмотрели вопрос уборки снега. Так, во время аномального снегопада, длившегося с 9 по 11 января, выпала месячная норма осадков. По словам первого замглавы администрации Владислава Лукьяненко, по данным на 12 января расчищено 100% входных групп у многоквартирных домов, 40% проездов, 27% парковок, 46% тротуаров, 37% детских игровых и спортивных площадок, 96% контейнерных площадок.

Вывезено 1 170 кубометров снега. Сформированы бригады по очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи, заключены договоры с подрядными специализированными организациями. С 1 января очищена 141 кровля, в том числе 76 кровель повторно. Работы продолжаются.