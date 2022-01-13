РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. Глава Подольска Николай Пестов высказал замечания к «Мосавтодору» по уборке региональных дорог от снега в округе, сообщает пресс-служба администрации округа.

На оперативном совещании в администрации округа 12 января рассмотрели вопрос уборки снега. Так, во время аномального снегопада, длившегося с 9 по 11 января, выпала месячная норма осадков. Все дорожные организации Подольска были переведены на круглосуточный режим работы. Глава округа Николай Пестов высказал ряд замечаний в адрес «Мосавтодора» по содержанию региональных дорог.

Они касались уборки и вывоза снега с «треугольников безопасности», с улицы Академика Доллежаля в Кузнечиках, улицы Кирова, Курской, с тротуаров на улице Беляевской, с площади Ленина, с Юбилейной площади и по другим адресам. Вызывает удивление и тот факт, что убранные и расчищенные посадочные площадки у остановок на улице Академика Доллежаля и 43-й Армии очищающая дороги уборочная техника заваливает снегом, а это сильно затрудняет посадку и высадку пассажиров из общественного транспорта.

Начальник Регионального управления автомобильных дорог №4 ГБУ МО «Мосавтодор» Игорь Мясоедов пообещал, что указанные замечания будут устранены в ближайшие дни.