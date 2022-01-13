РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 янв. Полиция Балашихи возбудила уголовное дело в отношении 32-летней жительницы округа, которая незаконно поставила на учет в своей квартире 47 иностранных граждан, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ сотрудники полиции МУ МВД России «Балашихинское» проверили квартиру в одном из домов на ул. Некрасова.

«Установлено, что 32-летняя хозяйка квартиры поставила на миграционный учет 47 иностранных граждан, но мест для временного проживания им не предоставила», - говорится в сообщении.

В отношении женщины дознавателем Отдела дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

Подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.