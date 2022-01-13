РИАМО - 13 янв. На территории Московской области ведется активная подготовка к волне нового штамма коронавируса «омикрон», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы увеличиваем мощность «Патриота» (временный инфекционный госпиталь – ред.) до 800 коек, было 400-440. Соответственно, мы разворачиваем заранее все необходимые мощности, чтобы оказывать медицинскую помощь по «омикрону», - сказал Воробьев в интервью на телеканале «Россия 1».

Он напомнил, что по многим сообщениям вирус переносится легко. Однако в регионе будет вестись подготовка коек, врачей, кислорода и необходимых медикаментов.

«Такую работу сейчас ведут все подразделения, для того чтобы эту волну, которую видим в мире, мы тоже смогли преодолеть и справиться с нагрузкой», - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в России уже выявили более 600 зараженных этим штаммом коронавируса.