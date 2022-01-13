РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 янв. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали в Реутове мужчину по подозрению в краже велосипеда стоимостью 40 тыс. рублей у местного жителя, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.
В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестный похитил его велосипед от подъезда одного из домов на Садовом проспекте. Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.
Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее неоднократно судимый 24-летний местный житель.
По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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