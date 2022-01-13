РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. 100 единиц коммунальной техники продолжают убирать последствия снегопада на улично-дорожной сети Подольска, сообщает пресс-служба администрации округа.

На оперативном совещании в администрации округа 12 января рассмотрели вопрос уборки снега. Так, во время аномального снегопада, длившегося с 9 по 11 января, выпала месячная норма осадков. Все дорожные организации Подольска были переведены на круглосуточный режим работы. На сегодняшний день выполнение мероприятий по ликвидации последствий снегопада на улично-дорожной сети местного значения обеспечивают 100 единиц коммунальной техники и более 200 дорожных рабочих, работа организована в две смены.

Дневная смена занимается отработкой обращений граждан, поступающих на портал «Добродел», в социальные сети, а также на горячую линию администрации. Ночная смена осуществляет плановые работы по очистке дорожной сети и вывозу снега. По состоянию на 12 января проведена расчистка 437 км. автодорог местного значения, что составляет 78% от их общей протяженности в округе. Работы продолжаются.