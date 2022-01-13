РИАМО - 13 янв. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что неработающим российским пенсионерам проиндексируют пенсии на 8,6% с 1 января 2022 года, передает ТАСС.

По словам Матвиенко, пенсия будет проиндексирована вне зависимости от того, когда будет принят закон об индексации.

Спикер Совфеда добавила, что именно пожилые граждане РФ в первую очередь пострадали от значительного повышения цен в 2021 году.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания с правительством поручил проиндексировать пенсии в РФ на 8,6%, повысив их относительно уровня инфляции.

Согласно данным Минфина, дополнительные расходы на индексацию пенсий составят 172,7 млрд рублей в 2022 году.