РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 янв. ООО «УК «Гюнай» из Домодедова отказалось от иска к Госжилинспекции Московской области, который ранее подало в областной Арбитражный суд, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.

Речь идет о постановлении по делу о нарушении правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. В октябре 2021 года при проверке обращения жителя дома №14/18 по улице Жуковского в микрорайоне Авиационный инспекторы установили, что УК в установленный срок не ответила на запрос о предоставлении показаний общедомового прибора учета электроэнергии.

По результатам проверки инспекторы составили административный протокол. УК была признана виновной по ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ (Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами).

На УК «Гюнай» наложили административный штраф в размере 150 тыс. рублей. УК подала в арбитражный суд заявление, в котором оспаривала постановление. После подготовки дела к производству было назначено первое заседание. Однако еще до его начала управляющая организация отказалась от заявленных требований.

Как говорится в решении суда, у него не было оснований не принимать отказ – это не противоречило закону и не нарушало права других лиц. Производство по заявлению ООО «УК «Гюнай» к Госжилинспекции Московской области прекращено.​