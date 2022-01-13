РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 янв. В подмосковном Щелкове будет оборудованы 11 купелей для крещенских купаний, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

Традиционные крещенские купания пройдут в ночь на 19 января. Центральной площадкой станет купель в городском парке.

Кроме парка купели будут оборудованы: Щелково, микрорайон Чкаловский, ул. Гагарина, 15, на территории храма страстотерпца царя Николая; Фряново, село Рязанцы, купель у храма Святой Троицы; Фряново, ул. Поварова, около д. 114; Огуднево, село Душоново, храм Тихвинской иконы Божьей матери, река Пружонка в 50 м от дороги слева на въезде в Душоново; Трубино, деревня Здехово, река Гречушка вблизи храма Святого Николая Мирликийского Чудотворца; Гребнево, возле храма Гребневской иконы Божией Матери; Гребнево, территория усадьбы; Монино, купель на территории храма Г. Победоносца; Оболдино, Супоневский пруд; Медвежьи Озера, Большое озеро, на территории загородного клуба «Медвежьи Озера».

На площадках организуют палатки для переодевания, около купелей обязательно будут дежурить спасатели.