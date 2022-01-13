РИАМО - 13 янв. За год в России на 460 тыс. человек сократилось число трудоустроенных работников в возрасте моложе 30 лет. В числе основных причин – демографический кризис 1990-х годов и сокращения сотрудников, вызванные пандемией, сообщает РБК.

Согласно данным исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года количество трудоустроенных молодых россиян в возрасте от 20 до 29 лет (самая работоспособная категория молодежи – ред.) сократилось на 460,5 тыс. человек.

Общее количество работающих во всех возрастных группах за год увеличилось на 1,84 млн — до 72,3 млн человек. Снижение числа трудоустроенных работников было отмечено также в группе пожилых людей старше 70 лет, таких сотрудников стало меньше на 24 тыс. Исследование основано на данных Росстата.

Снижение числа молодых работников связано с несколькими факторами. Сейчас в категорию молодежи от 20 до 30 лет входят граждане, родившиеся в 1990-е годы, которые ознаменовались для России кризисом рождаемости. При этом, согласно данным экспертов, дальше ситуация с количеством молодых работников будет только ухудшаться, так как самая активная возрастная группа станет меньше на несколько миллионов человек.

Еще одним фактором стало сокращение молодых работников, занятых в сфере услуг, малом бизнесе и других секторах, наиболее пострадавших от ограничений, связанных с пандемией. К этому прибавился отток из страны трудовых мигрантов, среди которых множество молодых людей. Дополнительной причиной снижения числа молодых работников стало повышение молодежной безработицы.

По словам президента сети FinExpertiza Елены Трубниковой, молодежная безработица обусловлена двумя причинами, среди которых есть объективная и субъективная. Первая заключается в том, что люди в возрасте около 20 лет еще получают образование, а вторая связана с тем, что молодых специалистов неохотно берут на высокооплачиваемую работу из-за нехватки опыта.

«Многие вчерашние студенты и начинающие специалисты оказываются в своеобразной западне. С одной стороны, поначалу им недостает квалификации, чтобы конкурировать за по-настоящему перспективные вакансии. Зачастую молодые специалисты вынуждены трудиться за низкую зарплату, и их доходы позволяют лишь поддерживать текущее потребление», — подчеркнула Трубникова.