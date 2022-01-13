РИАМО - 13 янв. Легендарные хоккеисты разных времен встретятся на льду в Красногорске с дворовой командой жителей Подмосковья, матчи подобного формата раньше не проводились. Игра состоится 15 января в 12:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В состав звездной сборной «Легенды хоккея» вошли двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Сергей Бабинов и другие.

Противостоять им будет «Команда двора», которая создана из местных жителей. В ее состав войдут две «пятерки» и один вратарь. Тренер ом дворовой команды является сын легендарного хоккеиста Владимира Петрова – Максим Петров.

Исторический матч пройдет на хоккейной коробке, которая установлена в жилом массиве деревни Путилково на школьном стадионе. Комментировать встречу будет спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов отметил, что игра такого формата – историческое событие, ничего подобного ранее в регионе не проводили.

«Легенды хоккея» встретятся с простыми жителями региона на обычной площадке. Отмечу, что эта хоккейная коробка установлена в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Открытый школьный стадион», который был запущен в сентябре 2021 года. И мы рады провести такой матч на одной из доступных площадок, привлечь туда местных жителей», – добавил министр.

По его словам, очень важно, что хоккеисты такого уровня поддерживают любительский спорт, а также вдохновляют людей, особенно молодежь, заниматься спортом.

«Имена «Легенд» известны на весь мир и вписаны в историю хоккея. Для жителей Подмосковья – это уникальная возможность сыграть с мировыми звездами. Уверен, конкуренция на льду будет достойной, а зрители получат шанс увидеть игру авторов мировой хоккейной летописи», – сказал Абаренов.

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