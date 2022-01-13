РИАМО - 13 янв. За минувшие сутки в Подмосковье подтвердили 1556 случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев заболевания выявили в Балашихе – 231, в Королеве – 139, в Люберцах – 133, сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.

Еще 75 случаев инфицирования зафиксировали в округе Пушкинский, 72 – в Подольске, 65 – в Солнечногорске, 59 – в Красногорске, 49 – в Жуковском, 45 – в Истре, 44 – в Богородском округе, по 40 – в Дмитровском и Ленинском округах, по 37 – в Домодедове и Мытищах, по 34 – в Орехово-Зуевском округе, Серпухове, 33 – в Сергиево-Посадском округе, 32 – в Коломне.

В Наро-Фоминском округе выявили 28 новых случаев коронавируса, в Одинцовском округе – 21, в Воскресенске и Дубне – по 20, в Чехове – 18, в Егорьевске, Озерах, Ивантеевке, Волоколамском округе – по 16, в Рузском округе, Электростали, Краснознаменске и Фрязине – по 13, в Серебряных Прудах – 12, в Ступине и Павловском Посаде – по 11.

По 10 новых случаев Covid-19 зарегистрировали в Лобне, Реутове и Клину, 9 – в Кашире, по 8 – в Долгопрудном и Можайском округе, 7 – в Щелкове, 6 – в Талдомском округе, по 5 – в Котельниках, Шаховской и Раменском округе, 4 – в Химках, по 3 - в Шатуре и Дзержинском, 2 – в Луховицах, по 1 – в Лосино-Петровском, Лыткарине, Красноармейске, Лотошине, Электрогорске.

Ни одного случая заражения не выявили в Бронницах, Власихе, Зарайске, Звездном городке, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале и Черноголовке.

Всего в регионе за все время пандемии выявлено 655 865 случаев коронавирусной инфекции, умерли 12 640 заболевших, выздоровели и выписались 604 953 человека.

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