РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. Люберцы стали шестыми в списке городских округов, которые качественнее всего убирали сосульки в праздничные дни, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Всего 17 городских округов показали результаты выше 90%. Стопроцентную работу выполнили Власиха и Восход, результаты выше 99% у Бронниц и Серебряных Прудов. В рейтинге Люберцы оказались на шестом месте с показателем в 97,85%.

С 1 января управляющие компании муниципалитетов выполнили 50 472 задания из мобильного приложения по осмотру и очистке крыш домов от снежных навесов и наледи. Это 72% от общего числа поступивших обращений.