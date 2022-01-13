РИАМО - 13 янв. В Зеленограде сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего пенсионера, 82-летнему мужчине помогли вернуться домой, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве.

Информация о пропаже человека поступила правоохранителям поздно ночью. Выяснилось, что пожилой москвич вышел из дома легко одетым и не вернулся.

Спустя 5 минут пенсионер, забывший дорогу домой, был найден росгвардейцами в районе Георгиевского проспекта.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали бригаду медиков, чтобы они осмотрели мужчину, после чего отвезли его домой, где передали взволнованной супруге.