РИАМО - 13 янв. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что коронавирусный штамм «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта». Об этом сообщает РИА Новости.

При этом медик подчеркнул, что с «омикроном» у пациентов нет стремительного ухудшения состояния, как было ранее. Болезнь проходит значительно легче.

«Это не значит, что нам надо расслабляться. <...> Индекс контагиозности и скорость распространения «омикрона» гораздо выше, нежели у «дельты», – сказал Проценко.

Он также добавил, что Росcия не сможет избежать нового штамма, поэтому идет активная подготовка системы здравоохранения.

Проценко отметил, что «отдал бы кусочек себя», чтобы данная волна коронавируса была последней.

За прошедшие сутки в РФ выявили 21 155 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в стране официально зарегистрировали 10 723 305 случая заражения.

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