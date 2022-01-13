РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 72 новых случая коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения инфекцией с начала пандемии составляет 25 368, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 1 556 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 655 865 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 640 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 604 953 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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