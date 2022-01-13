РИАМО - 13 янв. Пожар в столичном районе Марьина Роща потушен, горело двухэтажное здание по адресу: ул. Сущевский Вал, дом 46, строение 2, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Площадь пожара составила 200 кв.м. В здании находятся кафе и магазин.

Пожарные проложили 2 магистральные линии, для тушения задействовали 4 водяных ствола и один пенный.

Локализовали возгорание в 11:26. Информация о острадавших не поступала. Проводится проливка и разборка кровли.

Пожар локализован в административном здании на Сущевском валу в Москве>>